Un hombre que no hablaba español y tenía la cabeza cubierta de sangre desató una escena de alto voltaje este martes en pleno centro de Mar del Plata. Todo comenzó cuando un llamado de alerta advirtió sobre su presencia en la vía pública, visiblemente herido y alterado.

Al llegar el móvil del SAME para asistirlo, la situación dio un giro inesperado: el sujeto, completamente fuera de control, reaccionó de manera violenta y golpeó al personal médico que intentaba ayudarlo. En medio del caos, escapó corriendo, dejando atrás un clima de tensión y desconcierto.

En su huida, el hombre se abalanzó contra la vidriera de un comercio y terminó cortándose el brazo con los restos de vidrio. Minutos después, efectivos de Prefectura Naval Argentina lo interceptaron en la esquina de avenida Libertad y Catamarca, donde fue reducido tras mostrarse hostil y agresivo.

Un móvil policial acudió al lugar para colaborar en el procedimiento y finalmente el individuo fue trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos para recibir atención médica. Según informaron fuentes oficiales, el personal de salud no sufrió lesiones de gravedad pese al violento episodio.

