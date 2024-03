Desde la Municipalidad se informa que el incendio en la Reserva Forestal Laguna de los Padres ya está extinguido. El siniestro se dio la zona de Monte Quemado, entre el CRESIM y la pista de aeromodelismo. De acuerdo a lo informado por las autoridades, abarcó 16 hectáreas sin personas lesionadas ni edificios alcanzados. A la 1 de este lunes, y gracias también a la presencia de lluvias, el incendio fue sofocado.

En el lugar estuvieron trabajando distintas autoridades realizando recorridas e informes como el jefe de Bomberos Sergio Mostafá; el secretario de seguridad, Rodrigo Goncálvez y el jefe de Forestales de la provincia, Pablo Polarolo.

Se realizó un trabajo en conjunto entre la Municipalidad, Bomberos Voluntarios y de la Policía para contener y sofocar el incendio.

El fuego, que se inició en las primeras horas de la tarde del domingo por causas que aún se investigan, se propagó y fue avivado por los vientos que azotaban esa zona de la ciudad.

Seis unidades de Bomberos Voluntarios de Sierra de los Padres con 54 agentes y de la Policía con 6, Defensa Civil de la Municipalidad, el Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR) y la Delegación Municipal Sierra de los Padres trabajaron en el lugar para que las llamas no se propagaran y los daños no pasaran a mayores.

Incendio laguna de los padres

Las tareas fueron claves para controlar los focos que se habían generado. Así lograron que el fenómeno no avanzara y, luego, la extinción del fuego.

Rodrigo Goncálvez, secretario de Seguridad de la comuna, destacó el trabajo realizado por las distintas áreas que intervinieron como “Bomberos Voluntarios que trabajó con mucho esfuerzo, el acompañamiento de la Delegación de Sierra de los Padres con la maquinaria vial que trabajó en el lugar”.

Asimismo, el funcionario municipal remarcó que “también fue de gran ayuda la asistencia de Defensa Civil que se sumó la Brigada Forestal de la Policía de la provincia de Buenos Aires para poder colaborar, y hasta la una de la mañana se estuvo trabajando en el lugar”.

Desde la Municipalidad llevan adelante distintas acciones para concientizar acerca de la generación de incendios forestales. En esta línea, Goncálvez aprovechó este trabajo para “reforzar las campañas, más allá que no podemos confirmar que fue voluntario o intencional, pero sí sabemos que la mano del hombre siempre está presente en los incendios forestales, por lo cual reforzamos todos los consejos que venimos dando con el fin de evitar este tipo de eventos”.

Estas acciones preventivas incluyen la actualización del Índice Meteorológico de Incendios Forestales (FWI), el cual puede consultarse ingresando en www.mardelplata.gob.ar/prevencionincendios , además de las siguientes medidas para evitar estas situaciones:

No realizar quemas de limpieza de pastizales, restos de poda o residuos.

- No tirar basura, botellas o vidrios en terrenos baldíos.

- No arrojar colillas de cigarrillos por las ventanillas de automóviles, balcones o ventanas de edificios.

- Solo encender fogatas en áreas permitidas y nunca olvidar apagarlas.

- Cortar las ramas de los árboles (raleo) desde el suelo y hasta los dos metros.

Y ante cualquier eventualidad, llamar a Bomberos (100), Defensa Civil (103) o Policía (911).