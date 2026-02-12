Pablo Laurta, de 39 años, se encontraba detenido en la provincia de Córdoba por el doble femicidio de su expareja, Luna Giardina (26), y la madre de esta, Mariel Zamudio (54), hechos ocurridos en octubre de 2025.

Tras cumplirse el plazo inicial de prisión preventiva por el caso del remisero, Laurta fue trasladado desde Córdoba hasta la ciudad entrerriana de Concordia, capital del departamento homónimo, donde se realizó la audiencia ante la jueza de Garantías Gabriela Seró.

Durante la audiencia, la fiscalía solicitó la extensión de la medida cautelar por 90 días más, argumentando que aún restan producirse pruebas clave y que la investigación penal preparatoria continúa su curso. La defensa no se opuso al pedido.

Fuentes judiciales y de la investigación señalan que el crimen de Palacio se produjo en el marco de un plan delictivo más amplio que incluyó el homicidio de Giardina y Zamudio, así como el secuestro del hijo que el femicida tenía con una de las víctimas. El fiscal indicó que la causa todavía requiere la incorporación de peritajes forenses, reconstrucciones y otras pruebas que permitan confirmar con certeza la mecánica del asesinato del remisero.

Según reconstrucciones realizadas por la Policía y datos analizados durante la instrucción, Palacio fue abordado por Laurta en Concordia el 7 de octubre de 2025 con la promesa de llevarlo en un viaje hacia otra provincia. Su Toyota Corolla blanco fue encontrado más tarde incendiado en territorio cordobés, y el cuerpo mutilado de la víctima fue hallado en un paraje rural cercano a Concordia.

Laurta enfrenta procesos en al menos dos jurisdicciones: en Entre Ríos por el homicidio de Palacio y en Córdoba por el doble femicidio de Giardina y Zamudio. En el caso cordobés, ya se dispuso la apertura del juicio oral y público, y la fiscalía atribuye a Laurta delitos agravados por vínculo, alevosía y violencia de género, entre otros cargos.

La extensión de la prisión preventiva en Entre Ríos mantiene al acusado detenido, sin derecho a libertad bajo fianza, mientras avanzan las etapas de instrucción. La decisión judicial busca evitar eventuales riesgos procesales y garantizar el desarrollo de la investigación.