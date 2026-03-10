Luego de dos semanas de actividad, el Tren de Capital Humano “9 de Julio” permanecerá en la Estación Ferroautomotora de Mar del Plata hasta este viernes 13. La extensión se dispuso a partir de la gran cantidad de personas que se acercaron a recibir atención y realizar trámites durante los primeros días del operativo.

Los turnos se entregan cada jornada a partir de las 7.30, mientras que la atención se desarrolla entre las 8.15 y las 16. El dispositivo es impulsado por el Ministerio de Capital Humano de la Nación en conjunto con el Municipio de General Pueyrredon.

En el lugar se ofrecen controles médicos en distintas especialidades, entre ellas pediatría, ginecología, fonoaudiología, odontología y oftalmología. Además, se realizan estudios como radiografías, mamografías y audiometrías, sin costo para quienes acceden al servicio.

Durante esta semana también continúa la campaña “Ver para ser libres”, que incluye controles de agudeza visual y la confección de anteojos para niños y adolescentes. Los lentes se elaboran en el mismo espacio y se entregan de manera gratuita a los beneficiarios.

A su vez, el Municipio acompaña la iniciativa con atención de servicios sociales, brindando asesoramiento y acompañamiento en temas vinculados a niñez, discapacidad, género y personas mayores, a través de la Secretaría de Desarrollo Social.

En paralelo, personal de la Secretaría de Salud municipal realiza testeos de VIH y sífilis, además de aplicar las vacunas correspondientes al calendario oficial.

El operativo también permite realizar distintos trámites administrativos. En el lugar se gestionan consultas y gestiones de ANSES, con excepción del inicio de jubilaciones, y se pueden tramitar el DNI y el pasaporte mediante el puesto de atención del RENAPER.

