Extienden el plazo para anotarse en los Juegos Bonaerenses 2026
La convocatoria incluye competencias deportivas y culturales para jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad de toda la provincia.
La Provincia de Buenos Aires decidió prorrogar hasta el 25 de mayo el período de inscripción para participar de los Juegos Bonaerenses 2026, el certamen deportivo y cultural más importante del territorio bonaerense.
La convocatoria está dirigida a jóvenes, personas mayores, personas con discapacidad y trasplantadas, quienes podrán competir en distintas disciplinas deportivas y actividades culturales durante las etapas locales, regionales y provinciales.
Según se informó, la inscripción continúa abierta a través del sistema PLENUS, aunque en distintos municipios también se brinda asesoramiento presencial para completar el trámite y presentar la documentación correspondiente.
En esta edición, los Juegos incorporan nuevas categorías y disciplinas, entre ellas variantes de ajedrez, handball, gimnasia, patín y vóley, con el objetivo de ampliar la participación y sumar más opciones para los competidores.
Como ocurre cada año, el certamen tendrá diferentes instancias clasificatorias antes de la gran final provincial, que volverá a realizarse en Mar del Plata durante los últimos meses de 2026.
Los Juegos Bonaerenses reúnen anualmente a miles de participantes de toda la provincia y representan uno de los eventos deportivos y culturales más convocantes del país.
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