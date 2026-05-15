La Provincia de Buenos Aires decidió prorrogar hasta el 25 de mayo el período de inscripción para participar de los Juegos Bonaerenses 2026, el certamen deportivo y cultural más importante del territorio bonaerense.

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La convocatoria está dirigida a jóvenes, personas mayores, personas con discapacidad y trasplantadas, quienes podrán competir en distintas disciplinas deportivas y actividades culturales durante las etapas locales, regionales y provinciales.

Según se informó, la inscripción continúa abierta a través del sistema PLENUS, aunque en distintos municipios también se brinda asesoramiento presencial para completar el trámite y presentar la documentación correspondiente.

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En esta edición, los Juegos incorporan nuevas categorías y disciplinas, entre ellas variantes de ajedrez, handball, gimnasia, patín y vóley, con el objetivo de ampliar la participación y sumar más opciones para los competidores.

Como ocurre cada año, el certamen tendrá diferentes instancias clasificatorias antes de la gran final provincial, que volverá a realizarse en Mar del Plata durante los últimos meses de 2026.

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Los Juegos Bonaerenses reúnen anualmente a miles de participantes de toda la provincia y representan uno de los eventos deportivos y culturales más convocantes del país.

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