El Gobierno nacional prorrogó durante junio los beneficios adicionales para usuarios alcanzados por el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). La medida mantiene el descuento extra del 25% en las tarifas de gas y actualiza la bonificación para el servicio eléctrico.

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La decisión fue oficializada este jueves mediante la Resolución 121/2026 de la Secretaría de Energía, publicada en el Boletín Oficial. En el caso del gas natural y gas propano por redes, continuará vigente el esquema de bonificación adicional aplicado durante mayo para los usuarios incluidos en el sistema de subsidios.

En cuanto a la electricidad, el Ejecutivo dispuso una nueva bonificación extraordinaria del 11,97% sobre el consumo de los usuarios residenciales beneficiarios del SEF. Según explicó el organismo, la medida busca reducir el impacto de las tarifas durante el invierno, en un contexto de mayor demanda energética por las bajas temperaturas.

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Además, el beneficio alcanzará a entidades de bien público, clubes de barrio y organizaciones sin fines de lucro contempladas en la normativa vigente. La implementación quedará a cargo del ente regulador del gas y la electricidad, que deberá aplicar los cambios en los cuadros tarifarios y sistemas de facturación.

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