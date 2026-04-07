Comenzó la ejecución de una obra de infraestructura cloacal en la zona sur de Mar del Plata, proyectada por Obras Sanitarias Sociedad de Estado (OSSE) y financiada por desarrolladores privados, que permitirá ampliar la factibilidad del servicio en Bosque Peralta Ramos, Jardines de Peralta Ramos y barrios linderos.

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La iniciativa contempla una inversión cercana a los 700 millones de pesos y consiste en la construcción de una infraestructura troncal que facilitará la extensión de redes cloacales en sectores de esos barrios, así como en urbanizaciones privadas como Senderos y Las Prunas.

El proyecto forma parte de una estrategia impulsada por OSSE para dar respuesta al crecimiento sostenido de la zona sur, mediante soluciones sanitarias integrales que articulan la participación del sector privado en un contexto de restricciones en el financiamiento público.

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Desde el organismo explicaron que, con la infraestructura existente, no era posible otorgar factibilidad inmediata para nuevos desarrollos, aunque sí se contaba con proyectos troncales que, al ejecutarse, permiten ampliar el alcance del servicio tanto para emprendimientos como para vecinos de la zona.

En ese marco, en noviembre se firmó un acuerdo entre OSSE y desarrolladores particulares que estableció un esquema de trabajo conjunto: el organismo se encarga del diseño y la inspección técnica, mientras que la ejecución y el financiamiento de la obra quedan a cargo del sector privado.

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El colector tendrá una extensión aproximada de 3000 metros y se desarrollará a lo largo de un trazado que incluye las calles Vernet, Los Chañares, avenida Don Arturo, Las Tres Marías, Los Calchaquíes, Los Tehuelches, Namuncurá, Los Mayas y Arroyo Corrientes, hasta su conexión con la estación de bombeo Alfar. Actualmente, los trabajos se concentran en Los Calchaquíes, entre Diagonal Estados Unidos y De la Maza.

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La obra permitirá fortalecer la infraestructura cloacal del sector sur y generar condiciones para futuras ampliaciones de la red en la zona. Quienes deseen realizar consultas pueden ingresar en www.osmgp.gov.ar, comunicarse al 0810-666-2424 o por WhatsApp al 2236948900, así como acercarse a las oficinas comerciales de OSSE.