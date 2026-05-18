La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) cuestionó al Gobierno nacional por un fuerte incremento en el costo de regasificación del gas natural licuado importado para este invierno. Según denunciaron, el aumento fue comunicado apenas horas antes de una subasta realizada a través del Mercado Electrónico del Gas (MEGSA), lo que generó malestar entre los exportadores y empresas del sector.

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De acuerdo con el reclamo enviado a la Secretaría de Energía, el cargo de regasificación pasó de USD 3,50 a USD 5,16 por millón de BTU, una suba cercana al 47%. Desde Ciara señalaron que el cambio alteró las condiciones previstas originalmente y afectó la posibilidad de planificar compras y costos de producción.

La entidad, que nuclea a algunas de las principales exportadoras del país, sostuvo que la decisión generó incertidumbre y reclamó mayor transparencia en el mecanismo de fijación de precios. Además, pidió que cualquier modificación relevante sea informada con al menos 72 horas de anticipación para evitar distorsiones en futuras subastas.

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El gas natural es utilizado por la agroindustria para secado de granos, generación eléctrica y distintos procesos industriales. El aumento de costos se da en un contexto de fuerte presión sobre el abastecimiento energético para el invierno y de encarecimiento internacional del GNL. Especialistas advierten que el precio del gas importado podría duplicar los niveles del año pasado.

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