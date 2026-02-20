Explotó un paquete en la Escuela Nacional de Gendarmería
Una detonación en el instituto de formación de oficiales dejó como saldo tres efectivos heridos con quemaduras y obligó a evacuar el edificio por precaución. El hecho ocurrió mientras se manipulaba un envío que había sido recibido meses atrás. La Justicia investiga las circunstancias y el origen de la encomienda para determinar responsabilidades.
Este viernes al mediodía, se produjo una explosión dentro de la Escuela Superior de Gendarmería, ubicada en la zona de Paseo Colón y México en la Ciudad de Buenos Aires, mientras personal manipulaba un paquete que había sido recibido hace unos cuatro meses.
Como consecuencia del estallido, tres efectivos de la fuerza de seguridad sufrieron quemaduras y tuvieron que ser trasladados a un centro de salud para recibir atención médica. Fuentes oficiales indicaron que, por el momento, ninguno estaría en estado de gravedad.
Tras la detonación, se evacuó el edificio por precaución, y las autoridades comenzaron a investigar el origen del paquete y las circunstancias que provocaron la explosión.
La situación está siendo seguida por los investigadores y podría haber actualizaciones a medida que avance la pesquisa.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión