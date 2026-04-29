El operativo se llevó adelante en coordinación con organismos internacionales, incluyendo agencias de Estados Unidos, y forma parte de una estrategia global para combatir redes que operan a través de internet y que trascienden fronteras.

Según informaron fuentes oficiales, el despliegue (denominado “Aliados por la Infancia VI”) permitió identificar y detener a sospechosos vinculados a la tenencia, producción, distribución y facilitación de material de abuso sexual infantil. En total, se realizaron alrededor de 270 allanamientos en múltiples jurisdicciones.

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Del total de arrestos, 26 se concretaron en territorio argentino, mientras que los 58 restantes tuvieron lugar en otros países, (Brasil, Panamá, República Dominicana, Guatemala, Uruguay, Paraguay, Costa Rica, España, Perú, Puerto Rico, Honduras y Francia) lo que refleja la dimensión transnacional de este tipo de delitos.

La investigación fue impulsada por la fiscal especializada en delitos informáticos, Daniela Dupuy, quien encabezó el trabajo conjunto con organismos nacionales e internacionales. Para avanzar en la identificación de los implicados, se utilizaron herramientas digitales específicas destinadas a rastrear la actividad en redes P2P, donde se comparte este tipo de material ilegal, además de reportes provenientes de organismos internacionales dedicados a la protección de la infancia.

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En Argentina, los procedimientos abarcaron 17 provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires y contaron con la participación de fuerzas de seguridad y fiscalías especializadas. Solo en la Ciudad de Buenos Aires se registraron 14 detenciones.

Durante los allanamientos, las autoridades secuestraron dispositivos electrónicos y soportes de almacenamiento que serán peritados, ya que podrían contener pruebas clave para avanzar en las causas judiciales.

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El operativo se llevó adelante en coordinación con organismos internacionales, incluyendo agencias de Estados Unidos, y forma parte de una estrategia global para combatir redes que operan a través de internet y que trascienden fronteras.

Las autoridades destacaron que la detección temprana y el trabajo articulado entre países resultan fundamentales para desarticular estas redes y proteger a las víctimas.

Fuente: Agencia NA