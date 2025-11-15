Un fuerte estallido estremeció este viernes por la noche a Ezeiza y puso en alerta a todo el distrito. La explosión se registró en el Polo Industrial Spegazzini y dio paso a un incendio de gran magnitud que sigue siendo combatido por numerosas dotaciones de bomberos y personal de Defensa Civil.

El intendente de Ezeiza, Gastón Granados, confirmó que la situación continúa siendo “muy confusa” y que las tareas iniciales se concentraron en contener las llamas para luego determinar el origen del siniestro. Mientras tanto, el fuego avanzó rápidamente dentro del predio, lo que obligó a reforzar el despliegue con más de 20 equipos de emergencia.

Desde los centros de salud de la zona informaron que comenzaron a recibir heridos apenas minutos después de la explosión. Carlos Santoro, director de la Clínica Montegrande y de un centro médico de Canning, confirmó que el operativo ingresó en “código rojo” ante la llegada de pacientes con quemaduras, cortes y lesiones causadas por vidrios. Se estimó que la cifra rondaba los 20 afectados.

Con el correr de la noche llegaron dos casos de mayor gravedad: un hombre que sufrió un infarto —directivo de una empresa logística cercana al lugar del hecho— que quedó internado en la unidad coronaria, y una mujer embarazada intoxicada por el humo, trasladada a terapia intensiva con control por su avanzado estado de gestación.

En paralelo, el gobierno bonaerense dispuso medidas preventivas para la población ante la densa columna de humo que se extendió por los barrios linderos, y recomendó evitar la exposición al aire exterior y mantener los ambientes ventilados de manera segura.

El trabajo de los bomberos continuaba durante la madrugada, con un amplio perímetro de seguridad establecido por las fuerzas de emergencia mientras se intenta sofocar por completo el fuego y determinar las causas que provocaron la explosión inicial.