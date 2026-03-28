Cuatro personas resultaron heridas, tres de ellas de gravedad, tras una serie de explosiones seguidas de un incendio ocurridos anoche en El Patio Resto Bar, en la ciudad de Villaguay, Entre Ríos, presuntamente por acumulación de gases, según informaron fuentes policiales.

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El violento episodio provocó la destrucción total del local gastronómico y generó pánico entre los vecinos, quienes reportaron haber escuchado una fuerte explosión seguida de varias detonaciones.

El inspector Santiago Cerda Cáceres, subjefe de la Departamental Villaguay, señaló que las explosiones se habrían producido por “acumulación de gases”, aunque aclaró que aún se investiga si se trató de una pérdida u otro origen. El lugar fue clausurado.

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Bomberos voluntarios lograron controlar el foco ígneo y evitaron que las llamas se propagaran a estructuras linderas, en un contexto de preocupación por posibles nuevas fugas. En tanto, personal judicial y peritos trabajaban en el lugar junto al fiscal Sergio Salinsky, quien encabeza la investigación.

Los primeros indicios sugieren que el siniestro podría estar vinculado a tareas de cocina en el patio trasero del restaurante, donde se utilizaban equipos conectados a garrafas de gas envasado.

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En cuanto a los heridos, Martín Kloster, de 43 años, presenta quemaduras de primer y segundo grado en un 30% del cuerpo y un corte en la pierna derecha, por lo que permanece en terapia intensiva y será trasladado a Concordia. Nicolás Consi, de 25 años, tiene quemaduras en el 100% del rostro, compromiso de vías aéreas y lesiones en extremidades, por lo que se encuentra intubado. Lucía Antonela Karg, de 29 años, también presenta quemaduras en rostro y en la totalidad de sus miembros, y permanece internada en terapia intensiva.

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Por su parte, Esteban Nahuel Pérez, de 23 años, sufrió quemaduras de primer grado en el antebrazo derecho y en ambas piernas, y se encuentra en evaluación médica en el Hospital Santa Rosa.

Fuente: con información de Infobae