Una persona murió y decenas resultaron heridas este lunes luego de que se produjera una explosión en la siderúrgica Clairton Coke Works de U.S. Steel, en el estado de Pensilvania, informaron medios estadounidenses.

Tras la explosión, quedaron personas atrapadas bajo los escombros, por lo que se emprendió una operación de rescate. La policía del condado de Allegheny, citada por ABC News, cree que hay dos desaparecidos.

Aún se desconoce el número total de víctimas, pero muchas de las heridas no son mortales, indicó Kasey Reigner, portavoz de los servicios de emergencia del condado de Allegheny.

"El lugar de los hechos todavía se encuentra activo y las personas en las cercanías deben seguir las órdenes de las autoridades locales", publicó en la red social X el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro.

Según informó la agencia Xinhua, la planta de Clairton generó preocupaciones por contaminación en los últimos años. En 2019, U.S. Steel acordó resolver una demanda de 2017 por 8,5 millones de dólares. De conformidad con el arreglo, la compañía aceptó pagar 6,5 millones de dólares para reducir las emisiones de hollín y los olores nocivos de la instalación de coquización de Clairton.



Fuente: NA