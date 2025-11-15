Al menos siete personas murieron y unas 30 resultaron heridas tras una explosión masiva ocurrida en la noche del viernes en la comisaría de Nowgam, ubicada en Srinagar, capital de verano de Cachemira controlada por la India, según informaron medios locales este sábado.

De acuerdo con el canal India Today, la detonación se produjo mientras efectivos policiales y equipos forenses manipulaban material explosivo trasladado desde Faridabad (Haryana), vinculado a una investigación por un reciente atentado con coche bomba en Delhi. La explosión se propagó rápidamente, provocando un incendio de gran magnitud que consumió el edificio y varios vehículos estacionados en el lugar.

Testigos y registros audiovisuales muestran cómo las llamas y una densa columna de humo envolvieron la estructura, generando escenas de gran dramatismo. La mayoría de las víctimas fatales serían policías y peritos forenses que se encontraban trabajando en el análisis del material explosivo.

Tras la explosión, camiones de bomberos y ambulancias acudieron de inmediato al lugar para controlar el fuego y trasladar a los heridos a centros de salud cercanos. Hasta el momento, la Policía no ha emitido un comunicado oficial sobre las causas del incidente ni sobre el estado de los heridos.

Las autoridades locales advirtieron que el número de víctimas podría aumentar en las próximas horas, mientras continúan las tareas de remoción de escombros y peritajes en el lugar del siniestro.

Fuente: con información de Noticias Argentinas