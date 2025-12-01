Un fuerte estallido despertó a los vecinos de Lanús Oeste durante la madrugada de este lunes, luego de que un auto explotara en el garaje de una vivienda y desatara un incendio que destruyó por completo el vehículo y gran parte de la propiedad. El siniestro afectó tanto la planta baja como el primer piso de la casa.

Bomberos Voluntarios de Lanús y personal de la Policía Bonaerense desplegaron un amplio operativo para contener las llamas y asegurar la zona, donde se implementó un corte total de circulación debido a la magnitud del episodio. Las tareas se extendieron durante varias horas.

Según relataron vecinos, al momento de la explosión varias personas se encontraban dentro de la vivienda. Dos jóvenes fueron trasladados para control médico y se encuentran fuera de peligro. En tanto, un hombre adulto, identificado como el propietario de la planta baja, sufrió quemaduras en el 90% de su cuerpo y permanece internado en grave estado en el Hospital Evita.

“Nos explotaron todos los vidrios atrás y los chicos quedaron atrapados por el humo”, contó un vecino que colaboró junto a otros residentes para combatir el fuego “a puro balde”, mientras esperaban la llegada de los equipos de emergencia. Otro testimonio indicó que la explosión ocurrió de forma repentina, seguida por el avance inmediato de las llamas.

La fachada de la vivienda quedó completamente ennegrecida y dentro del garaje se observaron juguetes y objetos quemados, lo que evidencia la violencia del impacto. Las autoridades trabajan ahora para determinar qué originó la explosión del vehículo y si hubo fallas mecánicas, fuga de combustible u otro tipo de desperfecto.

La investigación continúa y no se descartan nuevas pericias en el lugar.

