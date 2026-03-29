En la previa a su segunda presentación en la ciudad, el cantante Abel Pintos protagonizó un emotivo encuentro con miembros del Hospital Privado de Comunidad (HPC), en el marco de su gira “Abel 30 años”.

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La experiencia tuvo lugar en el emblemático Teatro Tronador, donde los invitados pudieron vivir una experiencia completa que combinó cercanía con el artista y disfrute del espectáculo. Antes del show, compartieron un momento cálido y distendido con Abel, quién se sacó fotos con todos los presentes y conversó sobre las expectativas para la noche.

La previa también incluyó un espacio gastronómico de Full en el que los invitados disfrutaron de hamburguesas, papas fritas y chocolates, generando un clima de camaradería y celebración.

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El grupo se ubicó en uno de los palcos del teatro para presenciar más de dos horas de recital, en las que el artista repasó sus grandes éxitos en el marco de su gira aniversario.

Al finalizar la función, quienes formaron parte de esta experiencia destacaron la oportunidad vivida y expresaron su agradecimiento por una jornada que combinó música, encuentro y emoción en un entorno único.

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