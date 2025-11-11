A pocas semanas de la asunción del nuevo intendente Agustín Neme, el ámbito político marplatense vive un momento de gran expectativa respecto de cómo se reacomodarán los casilleros del poder local.

El flamante mandatario, quien en sus declaraciones aseguró que continuará la línea de gestión de Guillermo Montenegro, su entorno lo describe como un dirigente dialoguista con disposición a tender puentes con los distintos espacios políticos. Ese mismo consenso deberá construirlo dentro del Concejo Deliberante, donde necesitará apoyo para avanzar con sus principales proyectos.



En el gabinete municipal reina la incertidumbre: nadie sabe con certeza quién continuará después del 10 de diciembre. Según trascendió, ningún cargo estaría asegurado, lo que genera expectativa y tensión dentro del oficialismo.

Neme, aún concejal del PRO, reconoció la importancia de la relación con el nuevo ministro del Interior, Diego Santilli, a quien considera un aliado de confianza y un canal clave para gestionar ante el Gobierno Nacional.



Por su parte, Guillermo Montenegro, quien asumirá su banca en el Senado provincial, seguirá de cerca los pasos del nuevo intendente y mantendrá una influencia política sobre las decisiones que se tomen a partir del 10 de diciembre.

En el plano legislativo, Alejandro Carrancio expresó su apoyo y confianza en Neme, destacando que la ciudad tiene “una oportunidad única” con un intendente joven y con capacidad de gestión. Además, afirmó que desde el congreso nacional colaborará “siempre que sea necesario para ayudar a Mar del Plata”.



Neme, por su parte, aclaró que su gobierno no será del PRO ni de La Libertad Avanza, sino “un gobierno marplatense”. Esta definición abrió interrogantes sobre el futuro del radicalismo, cuyo acuerdo con Montenegro finaliza el próximo 10 de diciembre.



En la oposición, las internas también están a la vista. Tanto a nivel nacional como provincial, las diferencias se reflejan en el plano local. Durante las elecciones de septiembre y octubre, Gustavo Pulti y Fernanda Raverta se mostraron distanciados, conformando listas separadas. Tras los comicios, las críticas cruzadas se intensificaron por la decisión del gobernador Axel Kicillof de desdoblar las elecciones.

La cercanía política entre Pulti y Kicillof, sumada al alineamiento de Raverta con Cristina Fernández de Kirchner, mantiene en vilo a la dirigencia local de cara a lo que pueda suceder en 2026.



Todo está por definirse en las próximas semanas.