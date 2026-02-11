Un exjefe de la Policía de Palm Beach afirmó que en 2006 recibió una llamada de Donald Trump en la que el actual mandatario le dijo que “todo el mundo sabía” sobre el comportamiento de Jeffrey Epstein. La declaración figura en un resumen de una entrevista realizada por el FBI en 2019 y difundida recientemente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El documento, con el nombre del oficial parcialmente tachado, identifica al entrevistado como el jefe policial de Palm Beach durante la investigación a Epstein por presunta explotación sexual de menores. Medios estadounidenses señalaron que se trata de Michael Reiter, quien aseguró haber recibido el llamado poco después de que se iniciaran las pesquisas en 2006.

Según el informe del FBI, Trump le habría dicho: “Gracias a Dios que lo están deteniendo, todo el mundo sabía que estaba haciendo esto”. También sostuvo que había expulsado a Epstein de su club Mar-a-Lago y que “en Nueva York sabían que era desagradable”. Además, siempre de acuerdo con el exjefe policial, Trump señaló que Ghislaine Maxwell era la “operadora” de Epstein y recomendó enfocarse en ella. Maxwell fue condenada en 2021 a 20 años de prisión por su rol en la captación de menores.

El presidente estadounidense ha negado en reiteradas ocasiones haber tenido conocimiento de los delitos de Epstein antes de que el financista fuera arrestado por primera vez. Consultada por la prensa, la Casa Blanca indicó que no tiene constancia de pruebas que corroboren que Trump haya contactado a las fuerzas de seguridad hace dos décadas. La vocera presidencial, Karoline Leavitt, afirmó que la llamada “puede o no haber ocurrido” y reiteró que Trump rompió vínculos con Epstein años antes de su primera detención.

Epstein fue investigado en 2006 por la Policía de Palm Beach, en una causa que luego pasó a la órbita federal y derivó en un polémico acuerdo judicial en 2008 que le evitó cargos más graves. El financista fue nuevamente arrestado en 2019 por tráfico sexual y murió ese mismo año en una cárcel de Nueva York, en circunstancias que fueron calificadas oficialmente como suicidio.

Las revelaciones se conocen mientras Maxwell compareció ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, donde invocó la Quinta Enmienda y se negó a responder preguntas. Su defensa sostuvo que estaría dispuesta a declarar plenamente si recibiera un indulto presidencial, algo que Trump dijo no haber considerado.

Fuente: BBC