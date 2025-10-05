A través de un proyecto de comunicación, el bloque de concejales de Unión por la Patria le solicitó al Ejecutivo local que lleve adelante la puesta en valor de la Plaza Ceferino Namuncurá, ubicada entre las calles Luis Varese, Belgrano, Horacio Englender y Moreno.

En la iniciativa, a la cual El Marplatense tuvo acceso, desde la oposición indicaron que “la plaza presenta un estado de deterioro con juegos infantiles rotos, hamacas inutilizables, ausencia de juegos accesibles para personas con discapacidad, falta de cestos de basura y presencia de dos microbasurales a cielo abierto que afectan la higiene y la seguridad del espacio”.

Asimismo, indicaron que “el lugar carece de cartelería identificatoria y señalética adecuada con el nombre de la plaza, lo cual contribuye al abandono simbólico y material del espacio público”.

En ese sentido, los ediles K denunciaron que “el deterioro de los espacios públicos impacta negativamente en la calidad de vida de la comunidad”.

“Es responsabilidad del Estado municipal garantizar el mantenimiento y la puesta en valor de plazas y parques mediante la reparación y ampliación de juegos infantiles, instalación de juegos accesibles para persona con discapacidad, colocación de cestos de residuos, erradicación de microbasurales, señalética adecuada, cartelería identificatoria y mantenimiento general del predio”, sentenciaron.

