Bastián Jerez, el niño de ocho años que sufrió graves heridas tras ser atropellado por una camioneta mientras circulaba en un UTV en la zona de La Frontera, en Pinamar, permanece internado y con evolución estable, según el parte médico difundido este miércoles por las autoridades sanitarias.

El informe, emitido por el Hospital Provincial Materno Infantil Victorio Tetamanti, señala que el menor se mantiene estable desde el punto de vista clínico y hemodinámico, bajo estricta supervisión del equipo de la Unidad de Terapia Intensiva, donde permanece internado desde el 15 de enero.

De acuerdo al parte oficial, Bastián continúa con asistencia respiratoria mecánica, aunque no requiere medicación para sostener la presión arterial. Además, se encuentra afebril, presenta respiraciones espontáneas y muestra una respuesta parcial a los estímulos, datos considerados alentadores por el equipo médico y que son monitoreados de manera constante.

El niño sigue recibiendo tratamiento antibiótico y cuidados intensivos, en el marco de un cuadro que demanda control permanente. Desde el área de Salud evitaron brindar mayores precisiones sobre la evolución futura o eventuales cambios en el tratamiento, dada la complejidad del caso.

Bastián lleva casi diez días de internación y, tras el accidente en los médanos, debió ser sometido a cinco intervenciones quirúrgicas por múltiples fracturas de cráneo y severas lesiones abdominales, lo que mantiene en vilo a su familia y a la comunidad, que sigue de cerca cada parte médico en busca de señales de recuperación.

