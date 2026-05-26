Evitta Luna estuvo como invitada en Terapia Picante, el segmento de entrevistas de Marti Benza, y habló sobre su salida de Olga, uno de los canales de streaming más populares.

Ads

Durante la charla, Marti le preguntó por su decisión de dejar el canal y mencionó que sabía que había otros motivos detrás de su salida. “De repente te fuiste del streaming, yo sé que hubo otros motivos por los que dejaste el canal y te fuiste a la competencia”, le planteó.

En ese contexto, Evitta explicó que uno de los motivos tuvo que ver con una baja en su sueldo, situación que terminó influyendo en su decisión de irse del canal y continuar su camino en otro proyecto.

Ads

La entrevista volvió a generar repercusión en redes sociales y puso nuevamente el foco en los movimientos de figuras dentro del streaming argentino.

Ads