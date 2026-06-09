Organizar una celebración importante mueve muchas emociones y expectativas, pero también puede traer varios dolores de cabeza si se empieza a buscar sin un plan claro. En una ciudad con tantas alternativas disponibles, dar con el espacio indicado exige tiempo, paciencia y muy buen ojo.

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Antes de señar el primer lugar que vayas a ver porque la decoración te pareció atractiva, es mejor frenar un segundo. Hay factores prácticos que cambian por completo la experiencia de los invitados y, sobre todo, los números finales de tu bolsillo. Acá repasamos los puntos innegociables que tenés que analizar al momento de buscar y comparar espacios.

Capacidad y el foco del evento

El filtro número uno es la lista de invitados. Un lugar inmenso para poca gente apaga el clima de la fiesta, mientras que un espacio demasiado chico resulta incómodo y agobiante para todos. Además, la distribución arquitectónica tiene que jugar a favor de tu idea. Una fiesta de 15 o un casamiento necesitan una buena pista de baile, sector de guardarropas y espacio para las mesas dulces; en cambio, una jornada de capacitación o un evento corporativo demandan sobriedad, excelente acústica y facilidades para proyectar presentaciones.

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Ubicación y logística de acceso

Cómo llegan y cómo se retiran tus invitados es un punto clave. Es importante verificar si la zona tiene un acceso rápido, si el predio cuenta con estacionamiento propio o si hay un lugar seguro cerca para dejar los vehículos. Si armás algo en las afueras o en una zona muy alejada del centro, tal vez tengas que pensar en contratar transporte privado o combis para que la vuelta no sea un impedimento. Tampoco dejes de lado la accesibilidad: rampas, baños adaptados y espacios sin barreras son fundamentales para que absolutamente todos disfruten por igual.

Prestá atención a la letra chica: asegurate de que el lugar cuente con un "Plan B" bien armado

Espacios al aire libre y el famoso "Plan B"

Pensar en el clima siempre es un tema delicado, sobre todo en zonas costeras. Si estás planificando un evento de día o durante los meses cálidos, un salón que ofrezca parque, jardines o terrazas suma muchísimos puntos para el momento de la recepción o las fotos. Pero prestá atención a la letra chica: asegurate de que el lugar cuente con un "Plan B" bien armado. Tienen que ofrecer espacios cubiertos con la misma capacidad o carpas en perfectas condiciones por si el viento o la lluvia deciden aparecer.

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Servicios: qué entra y qué queda afuera

Cuando te pasen los presupuestos, preguntá con exactitud qué estás pagando. Hay salones que te resuelven la organización con un "paquete cerrado" que incluye catering, barra de bebidas, DJ, iluminación y ambientación. Otros, por el contrario, solo te alquilan el espacio físico y vos te encargás de contratar y coordinar a los proveedores. Fijate qué te resulta más conveniente según tu tiempo y tu presupuesto. Si optás por el servicio gastronómico del lugar, no te olvides de consultar si manejan opciones de menú para celíacos o veganos, un requisito excluyente hoy en día. Además, nunca cierres el trato sin antes pedir una prueba del menú.

Una forma más inteligente de buscar

Cruzar correos, pedir presupuestos por redes sociales y coordinar visitas a ciegas quita muchísima energía. Por suerte, hay herramientas que te acortan enormemente este camino. SalonesDeFiestas.ar es una plataforma argentina pensada justamente para centralizar todo este trabajo de investigación y simplificar la vida de quienes organizan eventos.

Dentro de la web podés recorrer diferentes opciones filtrando por tu ciudad y el tipo de festejo que tenés en mente. Utilizando su buscador, resulta súper práctico comparar los distintos salones de eventos en Mar del Plata, acceder a galerías de fotos reales, revisar las capacidades máximas y conectar de forma directa con cada espacio. Poder evaluar la infraestructura y los servicios desde el sillón de tu casa te permite armar una preselección sólida antes de empezar la recorrida física, ahorrando tiempo valioso y asegurando que las visitas presenciales realmente valgan la pena.