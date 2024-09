El ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está “a salvo” tras un tiroteo reportado en las “inmediaciones” de un campo de golf donde practicaba el deporte, según anunció su equipo de campaña, dos meses después de que el candidato republicano a la Casa Blanca fuera víctima de un intento de asesinato.

”El (ex) presidente Trump está a salvo tras tiroteo en sus inmediaciones. No hay más detalles en este momento”, escribió el portavoz de su campaña, Steven Cheung, en un comunicado. Un agente del Servicio Secreto le disparó a una persona presuntamente armada cuando Trump jugaba golf, informó AP.

El ex presidente estaba jugando al golf en el Trump International Golf Club de West Palm Beach. El campo fue cerrado de inmediato, de acuerdo a una fuente cercana, y hay una persona detenida.

Las autoridades creen que un individuo armado tenía la intención de atacar a Trump. Según la fuente policial se recuperó un arma larga.

El presidente Joe Biden y su vice y candidata demócrata, Kamala Harris, se mostraron “aliviados” al saber que Trump se encuentra “sano y salvo”, informó la Casa Blanca. Además, la vicepresidenta expresó: “He sido informada sobre los reportes de disparos cerca del ex presidente Trump y su propiedad en Florida, y me alegro de que esté a salvo. La violencia no tiene cabida en Estados Unidos”.

Y también, fuentes policiales le afirmaron al New York Post que fueron dos personas quienes intercambiaron disparos en las afueras del campo de golf Trump International Golf Course y que “los tiradores se apuntaban entre sí” y no al candidato republicano. Sin embargo, la versión no ha sido confirmada oficialmente.

Trump había regresado a Florida este fin de semana después de una gira por el oeste de Estados Unidos que incluyó un mitin en Las Vegas y un evento de recaudación de fondos en Utah. Trump suele jugar golf en las mañanas antes de almorzar en el Trump International Golf Club West Palm Beach, uno de los tres clubes que posee en Florida.

Fuente: TN