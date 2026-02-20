Este viernes por la mañana se vivieron momentos de preocupación en las instalaciones de Mercado Libre luego de que llegara un paquete considerado sospechoso, lo que obligó a desalojar temporalmente el depósito donde estaba en tránsito.

Desde la empresa explicaron que el envío, que había ingresado al centro logístico ubicado en el Mercado Central de Villa Celina, activó de inmediato los procedimientos de seguridad internos. Ante esa situación, se decidió vaciar el lugar por precaución mientras se alertaba a las fuerzas de seguridad correspondientes.

Más tarde, Mercado Libre confirmó que, tras las revisiones pertinentes, las actividades dentro del depósito se reanudaron con normalidad. Además, remarcaron que la seguridad de sus trabajadores es una prioridad y que están colaborando con las autoridades que investigan el hecho.

La empresa no dio más detalles sobre el contenido del paquete ni sobre los avances de la investigación, y la información sigue en desarrollo.



