Serena Williams cambia de deporte y se involucra en el básquet
La ex número 1 del mundo confirmó que será co-propietaria de Toronto Tempo, franquicia de la WNBA que se sumará en 2026.
La ex número 1 del mundo confirmó que será co-propietaria de Toronto Tempo, franquicia de la WNBA que se sumará en 2026.
Se trata de Florencia Chagas, la primera argentina elegida por un equipo de la WNBA. Actualmente juega en Italia y fue seleccionada por la franquicia Indiana Fever en el puesto 31 del draft realizado en la noche de este jueves. La reacción de Campazzo.