vuelos cancelados

Flybondi canceló decenas de vuelos durante las fiestas: al menos 13 mil pasajeros afectados
La aerolínea ordenó cancelar 71 vuelos. A principios de mes fue intimada por el Gobierno.
La aerolínea ordenó cancelar 71 vuelos. A principios de mes fue intimada por el Gobierno.
Los sindicatos tendrán que mostrar un plan de trabajo para que la compañía opere sin conflictos. Caso contrario, el Ejecutivo pedirá el Plan Preventivo de Crisis.
Lo anunció el titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró. Ayer hubo asambleas en diferentes aeropuertos del país y los vuelos se vieron afectados.
Reclaman mejoras salariales. La medida fue resuelta esta tarde en una asamblea. Hoy se cancelaron cerca de 50 vuelos en Aeroparque y Ezeiza