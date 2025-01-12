“Volver al futuro”, el verdadero clásico moderno del cine mundial
La película de Robert Zemeckis cumplirá este año cuatro décadas. Fue la más taquillera en su año y sus protagonistas son recordados y celebrados en convenciones de fanáticos.
La película de Robert Zemeckis cumplirá este año cuatro décadas. Fue la más taquillera en su año y sus protagonistas son recordados y celebrados en convenciones de fanáticos.
El actor ya tenía editados dos textos sobre su vida, pero a los 59 años decidió ahondar en su historia.
Este 3 de julio es el aniversario del lanzamiento del primer filme de la saga, que protagonizó Michael J. Fox. Un canal planea homenajear a los fans.