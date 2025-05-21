Macabro hallazgo en Villa Crespo: encontraron cuatro personas muertas en un departamento
La Policía de la Ciudad investiga si se trata de un crimen intrafamiliar. Sospechan que el padre los asesinó a puñaladas y luego se quitó la vida.
La Policía de la Ciudad investiga si se trata de un crimen intrafamiliar. Sospechan que el padre los asesinó a puñaladas y luego se quitó la vida.
Los investigadores creen que habría sido escrita por Laura Leguizamón, antes de asesinar a su familia y quitarse la vida.
Según los peritos, esas eran las lesiones que tenían los cuerpos de Ian e Ivo, de 15 y 12 años, respectivamente. Su padre, Adrián Seltzer, tenía tres heridas en el pecho y la mujer se suicidó.
Ocurrió en el cruce de avenida Juan B. Justo y Martínez Rosas. El conductor de 63 años impactó contra dos vehículos y terminó arriba de la vereda. Tuvo un paro cardíaco.
Fuentes del Ministerio de Seguridad porteño informaron que el incendio comenzó en una perfumería ubicada en la planta baja de un edificio de 14 pisos y que personal de la estación 6ta de los bomberos de la Ciudad se trasladaron a apagarlo.
Hasta el momento se desconocen las causas que de las explosiones que provocaron la muerte de dos bomberos y todavía hay riesgos de derrumbe en el edificio.