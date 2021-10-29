Vicentin tras el anuncio de expropiación: "La decisión nos llena de incertidumbre y preocupación"

La compañía cerealera se manifestó así tras el anuncio del Presidente de intervenir la firma y enviar un proyecto de expropiación al Congreso y aseguró que se encuentran ajustados al marco legal vigente y reivindican la" legitimidad de proteger sus derechos".