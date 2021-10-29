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Convocan a sesión del Senado para debatir la creación de la Bicameral de Vicentin
Cafiero: "La expropiación de Vicentin está en segundo plano tras la opción de intervención mixta"
Video: realizaron un banderazo para rechazar la expropiación de Vicentín
Avalando la propuesta de Perotti, el Gobierno dio marcha atrás con la expropiación de Vicentín
Fernández, sobre Vicentin: "Estoy absolutamente abierto a escuchar cualquier propuesta"
Alberto Fernández ratificó la expropiación de Vicentin: “no hay otro modo”
Alberto Fernández recibió en Olivos a Sergio Nardelli, CEO de Vicentin
Participaron del encuentro, el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti; el ministro de Producción, Matías Kulfas; el ministro de Agricultura, Luis Basterra; y la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra.
Fernández dijo que lo de Vicentin "es excepcional" y que no fue idea de Cristina
Alberto Fernández aclaró que "no está en la cabeza de ninguno de nosotros andar expropiando empresas", al explicar sobre la intervención de la empresa.
Vicentin tras el anuncio de expropiación: "La decisión nos llena de incertidumbre y preocupación"
La compañía cerealera se manifestó así tras el anuncio del Presidente de intervenir la firma y enviar un proyecto de expropiación al Congreso y aseguró que se encuentran ajustados al marco legal vigente y reivindican la" legitimidad de proteger sus derechos".
Alberto Fernández anunció la intervención estatal de la empresa Vicentín
El presidente brindó una conferencia de prensa en la que anunció la intención de "rescatar" a la empresa. Se enviará el proyecto de ley al Congreso.