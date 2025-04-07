De Mar del Plata a Japón: el diario de viaje del @hombrebarrenador
Hoy hacemos turismo por Kyoto, recorremos el coqueto barrio de Gion y visitamos un templo en honor a la diosa Kannon. También nos metemos en un bar de karaoke.
Hoy hacemos turismo por Kyoto, recorremos el coqueto barrio de Gion y visitamos un templo en honor a la diosa Kannon. También nos metemos en un bar de karaoke.
Desde la Asociación de Empresas de Viaje y Turismo de Mar del Plata y el Sudeste de la provincia de Buenos Aires señalaron hay algo de exageración, pero que también el sector debe acomodar precios.
Lo informó Daniel Scioli en sus redes sociales. Se trata del Aerolíneas Friday, que estará vigente entre este viernes y el domingo.
Las tarifas son 30.000 pesos en primera y 36.000 en pullman entre Constitución y Mar del Plata.
Vamos viajando.