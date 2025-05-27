Murió Juan Ramón Verón, leyenda de Estudiantes de La Plata
La Bruja tenía 81 años y falleció esta tarde en el Instituto Médico Platense, ubicado a 300 metros del Estadio UNO.
La Bruja tenía 81 años y falleció esta tarde en el Instituto Médico Platense, ubicado a 300 metros del Estadio UNO.
Liderada por “La Brujita” e impulsada por Neutrón, la aceleradora de proyectos en la ciudad. En 2021 jugará la Liga Master Flow de League of Legends, que organiza la Liga de Videojuegos Profesional (LVP) junto a Flow Gaming XP.
El delantero firmó contrato con el "Tiburón" proveniente de Independiente de Avellaneda. Gustavo Álvarez está interesado en utilizarlo como centrodelantero.