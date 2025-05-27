Presentaron eBRO Gaming, el equipo de eSports de Juan Sebastián Verón en Mar del Plata

Liderada por “La Brujita” e impulsada por Neutrón, la aceleradora de proyectos en la ciudad. En 2021 jugará la Liga Master Flow de League of Legends, que organiza la Liga de Videojuegos Profesional (LVP) junto a Flow Gaming XP.