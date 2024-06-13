Una casa, una huerta
Todo lo que hay que saber sobre cosechar los propios alimentos en el hogar y cuáles son los principales cultivos de esta época.
Todo lo que hay que saber sobre cosechar los propios alimentos en el hogar y cuáles son los principales cultivos de esta época.
Repartieron bolsas de alimentos para los barrios que están alrededor del club, con la iniciativa de ayudar en la organización que distribuye por día un promedio de 7000 kg de verdura que juntan entre productores de la zona de Sierra de los Padres.