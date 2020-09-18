Intervienen la obra social del gremio de la seguridad privada
La Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación designó un administrador provisorio en la OSPSIP – UPSRA.
La Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación designó un administrador provisorio en la OSPSIP – UPSRA.
Desde la Unión Personal de Seguridad de la República Argentina (Upsra) con asiento en Mar del Plata se refirieron a la situación de los trabajadores y el "avance de cooperativas que buscan precarizar". Destacaron que pese a la crisis de la pandemia no tuvieron trabajadores despedidos.