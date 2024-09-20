unión tranviarios automotor

La retención de tareas continúa y se cumplen 19 noches sin colectivos en Mar del Plata

El conflicto continúa vigente. El secretario gremial de la UTA, Gaspar Peralta, explicó que esperan "una notificación en la que se retracten de las suspensiones de 270 compañeros y de la disminución del 30% en los salarios".