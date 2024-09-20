La UTA vuelve a pedir reajustes salariales: "No vamos a quedarnos con un sueldo de pobres"
Así lo indicaron este viernes mediante un comunicado para "poder afrontar la crisis económica".
Así lo indicaron este viernes mediante un comunicado para "poder afrontar la crisis económica".
Esta tarde habrá una audiencia en Trabajo entre las cámaras empresarias y el gremio para intentar resolver el reclamo salarial.
El conflicto continúa vigente. El secretario gremial de la UTA, Gaspar Peralta, explicó que esperan "una notificación en la que se retracten de las suspensiones de 270 compañeros y de la disminución del 30% en los salarios".
Luego de que los choferes se manifestaron esta mañana frente al Palacio de Tribunales, los referentes del sindicato mantienen una reunión con las autoridades judiciales, para tratar de destrabar el conflicto.
Desde la Unión Tranviarios Automotor informaron que se mantiene la retención de tareas que se inició hace 13 días y se sostendrá de 22 a 6 horas durante la noche de este viernes y la madrugada del sábado.