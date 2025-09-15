Desde el próximo año, la vacuna contra el sarampión se aplicará a los 18 meses
El esquema de vacunación se compone de dos dosis de la vacuna Triple Viral y hasta el momento, la primera se aplicaba a los 12 meses y la otra a los 5 años.
El esquema de vacunación se compone de dos dosis de la vacuna Triple Viral y hasta el momento, la primera se aplicaba a los 12 meses y la otra a los 5 años.
El Intendente solicitó que se instruya a todos los directores dependientes de la Secretaría de Educación Municipal para que realicen un listado de los que no tengan la Triple Viral o que estén en falta con relación al “Plan de Vacunación Nacional”.