Manchas: tratamientos para reducirlas y eliminarlas
Se producen por exceso de melanina y el invierno es el mejor momento para mejorarlas.
Se producen por exceso de melanina y el invierno es el mejor momento para mejorarlas.
Las técnicas caseras y profesionales que se pueden realizar para mejorar la piel del rostro.
Las técnicas elegidas evitan tocar la piel. Los rellenos y tratamientos faciales han quedado en segundo plano.
Qué tener en cuenta para estimular los músculos y cuidar la tonicidad de la piel de esta parte del cuerpo.
La doctora Adriana Raimondi, especialista en Dermatología y medicina estética explica qué podemos hacer para atenuarlas.
En el marco de celebrarse en junio el Mes de la Fertilidad, el especialistas en medicina reproductiva en CRECER, Alfredo Elena destacó la influencia del aislamiento en cantidad de embarazos espontáneos, sus razones y adelantó temas de la charla que dará el jueves a través de redes sociales junto a l
Si bien no ofrecen resultados mágicos algunas técnicas pueden complementar la alimentación y el ejercicio.
El sol es uno de los factores más comunes de su formación. Los principios activos más utilizados en gabinete.
Las cremas pueden prevenirlas pero para reducirlas es necesario combinar diferentes técnicas como peelings, plasma rico en plaquetas y radiofrecuencia.
El estrés, los factores hereditarios y malos hábitos suelen ser las causas más frecuentes. Los especialistas recomiendan realizar una consulta profesional antes de comprar algunas de las múltiples opciones que ofrece el mercado en materia de comprimidos, lociones, etc.
El consumo de tratamientos y procedimientos estéticos sobrevive la mala situación económica. Los argentinos buscan verse bien.
El invierno suele ser el momento oportuno para el tratamiento de la piel y prepararla para la llegada de las altas temperaturas en donde se hace más visible.