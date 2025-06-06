trasplante de órganos

Por un corazóncito: harán una rifa para juntar fondos para “Cirito”

El niño marplatense de 23 meses sufre una enfermedad congénita y está en lista de espera del INCUCAI para recibir un trasplante. Mientras aguarda por un corazón, debe viajar con sus padres cada 20 días a Capital para hacerse controles. Su familia vende rifas a $50 para costear los gastos.