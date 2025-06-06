trasplante de órganos

Día Mundial del Paciente Trasplantado: casi 7.400 personas esperan una donación en Argentina
El año pasado se realizaron 712 trasplantes y 325 personas donaron sus órganos en el país.
El año pasado se realizaron 712 trasplantes y 325 personas donaron sus órganos en el país.
Diego Fernández, presidente de la Fundación Mar del Plata Trasplante celebró esta fecha tan especial para quienes desarrollan la misión de concientizar y llevar adelante proyectos. Argentina tiene 7100 personas en lista de espera.
El Dr. Diego Pilli fue uno de los profesionales que intervino en la operación realizada en La Plata. Fue el primer trasplante doble de riñón en un hospital público del país.
El niño marplatense de 23 meses sufre una enfermedad congénita y está en lista de espera del INCUCAI para recibir un trasplante. Mientras aguarda por un corazón, debe viajar con sus padres cada 20 días a Capital para hacerse controles. Su familia vende rifas a $50 para costear los gastos.