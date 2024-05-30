transparencia

La UNMDP se consolidó como una de las universidades más transparentes del país
Así lo indicó un informe elaborado por la Agencia de Acceso a la Información Pública, otorgándole un puntaje 58/100.
Así lo indicó un informe elaborado por la Agencia de Acceso a la Información Pública, otorgándole un puntaje 58/100.
Así lo refleja el informe semestral presentado por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública. Se ubicó en la categoría de “cumplimiento estricto” con 100 puntos.
La filial bonaerense de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera (ASAO) presentó su nuevo informe y General Pueyrredon sólo suma 35 de los 100 puntos posibles. Se ubica en la gama de "bajo o regular cumplimiento".