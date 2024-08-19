trabajadores universitarios

Personal nodocente de la Universidad realiza 48 horas de paro ante la falta de recomposición salarial
El martes 20 y miércoles 21 llevarán a cabo una campaña de visibilización para reafirmar los motivos de la medida de fuerza.
El martes 20 y miércoles 21 llevarán a cabo una campaña de visibilización para reafirmar los motivos de la medida de fuerza.
Preocupado por el blindaje al veto de Milei, Lisandro Catalán -segundo de Francos- recibió a Cristian Ritondo, mientras que Martín y “Lule” Menem afinaron la estrategia en la Casa Rosada.
La Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Mar Del Plata (APU) realizó esta mañana una conferencia de prensa en su sede gremial para brindar información sobre la continuidad del conflicto en el que se encuentran las y los trabajadores de la Universidad, y los motivos de los paros y de