Evacuaron la Torre Eiffel por una amenaza de bomba
Sacaron a todas las personas que estaban dentro de la torre y en las inmediaciones. Es uno de los lugares más visitados del mundo.
Sacaron a todas las personas que estaban dentro de la torre y en las inmediaciones. Es uno de los lugares más visitados del mundo.
La policía recibió una llamada que advertía de la detonación de una bomba en el interior de la famosa atracción turística que estuvo cerrada este año por motivos de seguridad durante más de tres meses.