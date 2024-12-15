Kimberley ya no podrá ser campeón del Pre-Federal
El "Dragón" perdió el segundo partido del cuadrangular donde es local ante Independiente de Tandil y buscará sumar un triunfo este domingo.
El "Dragón" perdió el segundo partido del cuadrangular donde es local ante Independiente de Tandil y buscará sumar un triunfo este domingo.
En la primera jornada del Final Four para el Torneo Pre-Federal, el "Dragón" cayó ante Atenas de La Plata y ahora tendrá que medirse con Independiente de Tandil para seguir con chances de ser campeón.
Entre viernes y domingo se jugará en el Club Kimberley el Final Four del Pre-Federal nivel provincial buscando coronar un campeón.
El plantel que dirigirá técnicamente Ezequiel Santiago Medina va tomando forma luego de la confirmación del regreso de Tomás Gómez Colloca a la institución para disputar el Pre-Federal desde el mes de agosto.