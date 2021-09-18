Mar del Plata Club es el campeón del Clasificatorio
Esta tarde Mar del Plata Club venció a Sporting por 26 a 17 y se coronó Campeón del Torneo Clasificatorio de Rugby 2021. Además, la Inter de Sporting gritó Campeón en la previa.
Esta tarde Mar del Plata Club venció a Sporting por 26 a 17 y se coronó Campeón del Torneo Clasificatorio de Rugby 2021. Además, la Inter de Sporting gritó Campeón en la previa.
A falta de dos fechas para el final del Torneo Clasificatorio ya se conocen los cuatro primeros equipos que disputarán las semifinales aunque resta definir el orden. Se trata de Mar del Plata Club, Sporting, Los Cardos y Universitario.
Después de una nueva y contundente victoria de Mar del Plata Club, Los Cardos de Tandil y Sporting ganaron sus respectivos cotejos y luchan por la segunda colocación en el Torneo Clasificatorio de la Unión de Rugby de Mar del Plata.
El Torneo Clasificatorio para el Regional Pampeano, cumplió con la quinta fecha del certamen donde Mar del Plata Club superó a Los Cardos y sigue como líder. Universitario y Sporting, también ganaron sus partidos.