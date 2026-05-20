Hallaron a los dos menores que habían desaparecido del colegio: fue por un reto de Tik Tok

Sucedió en la tarde de este jueves y puso en vilo el sistema de seguridad del municipio, que activó las alarmas y pudo recuperar a los jóvenes en cercanías del club Náutico, varias cuadras de donde esta la escuela.