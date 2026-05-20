Tendencias de juego online: ¿qué buscan y quieren los jugadores en 2026?
Cada juego instalado en el celular de un usuario compite con aplicaciones, notificaciones de correo, redes sociales y mensajería instantánea.
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Sucedió en la tarde de este jueves y puso en vilo el sistema de seguridad del municipio, que activó las alarmas y pudo recuperar a los jóvenes en cercanías del club Náutico, varias cuadras de donde esta la escuela.
La plataforma comenzó a distribuir la función para los usuarios con dispositivos móviles de Apple.
El oftalmólogo, conocido como “Dr. Glaucomflecken” se colocó una lente especial para mostrar como ve un miope. Sus videos causan sensación en las redes.
Tras realizar la denuncia por el hombre que acosó de su hija de 9 años, Natalia Torres manifestó que aún espera novedades de la causa.
Niko Evans protagoniza el video viral de este momento de cuarentena, en el que las clases virtuales de entrenadores y los memes ganan terreno cada día.