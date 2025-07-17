El Gobierno oficializó la reestructuración en la Procuración del Tesoro
Con un decreto, publicado en el Boletín Oficial, argumentó que con los cambios en el organismo se reducirán costos y mejorará la formación de los abogados del Estado.
Con un decreto, publicado en el Boletín Oficial, argumentó que con los cambios en el organismo se reducirán costos y mejorará la formación de los abogados del Estado.
Scott Bessent dio más detalles de su anuncio. Dijo que habló con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, para coordinar el respaldo al peso argentino, y también que no impondrán condiciones.
A los USD 20 mil millones esperados en el swap, se sumaría un paquete extra de ayuda de bancos privado y fondos soberanos.
Las reservas brutas del Banco Central alcanzaron los US$39.551 millones. Es la segunda en el mes, tras la operación registrada el 3 de julio.
Santiago Caputo iba a recibir el lunes en Casa Rosada al ex funcionario para definir su futuro al regreso de Milei de Suiza, pero el presidente aceleró la decisión desde el exterior.
Desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, el Central se hizo de más de US$21.000 millones.