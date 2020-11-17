Avanzan en un protocolo para el funcionamiento de balnearios de la Costa Atlántica

Mar del Plata y otros municipios de la Costa Atlántica, diseñaron estrategias con representantes de la provincia en Turismo de cara a la temporada 2021. Todo lo que se acuerde, deberá ser homologado por el Ministerio de Salud de la Nación. En medio de una polémica de dos concejales se dieron avances