Pinamar: detalles del Operativo SAME de verano
Se pondrá en marcha el próximo 3 de diciembre, con 4 nuevas ambulancias que permitirá reforzar el sistema sanitario actual.
Se pondrá en marcha el próximo 3 de diciembre, con 4 nuevas ambulancias que permitirá reforzar el sistema sanitario actual.
“Tenemos claro que va a ser una temporada totalmente diferente, pero no es una cuestión que nosotros vayamos a abandonar ni mucho menos”, afirmó el Intendente de General Pueyrredon.
Si bien aún no se ha destacado la modalidad de la próxima temporada de verano, la Cámara de Balnearios Restaurantes y Afines comenzó con la preparación del sector.
El intendente de General Pueyrredón sostuvo este miércoles que la próxima temporada turística será diferente a raíz de la pandemia y resaltó el rol de los protocolos.
El Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires Distrito IX, planteó a través de un comunicado modificar de manera integral el modelo de explotación del negocio balneario y solicitó que se garanticen los lugares de playa libre.
Así lo expresó Avedis Sahakian, titular de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (AEHG), en el marco del proyecto para la asistencia tributaria al sector turístico que se tratará este viernes en el Concejo Deliberante. Además, habló sobre los protocolos de cara al verano y sobre el proyecto
Mar del Plata y otros municipios de la Costa Atlántica, diseñaron estrategias con representantes de la provincia en Turismo de cara a la temporada 2021. Todo lo que se acuerde, deberá ser homologado por el Ministerio de Salud de la Nación. En medio de una polémica de dos concejales se dieron avances