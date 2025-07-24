Atletas marplatenses brillaron en el Nacional de SUP en Paraná
Augusto Di Leva y María José Chappet, del Club Náutico Mar del Plata, lograron podios en la 3° fecha del Circuito Argentino de SUP Race, destacándose entre los mejores del país.
Augusto Di Leva y María José Chappet, del Club Náutico Mar del Plata, lograron podios en la 3° fecha del Circuito Argentino de SUP Race, destacándose entre los mejores del país.
El marplatense Franco Faccin disputará mañana las semifinales del SUP Surf en los Juegos Panamericanos de Lima. Además, comenzó la acción de shortboard y longboard.
En la primera competencia que entregó medallas dentro de los Juegos Panamericanos de Surf en Perú, Alma Coletta fue cuarta y Fabrizio Rondinara quinto, en el SUP Race.
Juliana González y Natalia De la Lama terminaron en el segundo y tercer puesto de la competencia de SUP Race dentro del Campeonato Panamericano de Playa Venao, Panamá. Además, entre los caballeros, Franco Fachín terminó en el tercer lugar.