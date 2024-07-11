Suba del Dólar

Cuarta suba consecutiva del dólar blue
La divisa paralela cerró en $1.465, mientras los financieros vuelven por encima de $1.400. El Banco Central compró 50 millones de dólares.
La divisa paralela cerró en $1.465, mientras los financieros vuelven por encima de $1.400. El Banco Central compró 50 millones de dólares.
"Nada tiene que ver la cotización del dólar popularmente conocido como dólar blue con los precios. Cuando no hubo movimiento en el dólar, había inflación", explicó el portavoz en la habitual conferencia de prensa.
Se trata de un aumento de $190 en lo que va de mayo, es decir un 18,27%.
La cotización avanzó 60 pesos o 5,4%, a $1.180 para la venta, un máximo desde el 1 de febrero
La decisión fue difundida este miércoles por medio de un comunicado. Se limitaron los créditos que las entidades financieras otorgan a las compañías exportadoras, para así forzar a liquidar las divisas extranjeras y frenar los aumentos.