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Sívori: "El Parque Industrial necesita de estas obras"
Cerrado por reformas: no habrá actividad en el Concejo Deliberante
"Las pymes locales innovadoras son clave para el desarrollo de la ciudad"
Réplica del oficialismo: "El Frente de Todos se borró en el peor momento de la crisis”
El Frente de Todos irá en Mar del Plata con una sola boleta
Presentaron programas de recuperación productiva
"Cada vez es menor la asignación de recursos para el área de la tercera edad"
Lo afirmó la concejala Virginia Sívori en el marco del Día Mundial de Toma Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Participó su par, Ariel Ciano y distintos funcionarios de dependencias nacionales y del área comunal.
“Esperamos que la economía del conocimiento genere en Mar del Plata empleo de calidad”
Así lo expresó la concejala del Frente de Todos, Virginia Sívori, en el marco de la intensa agenda de trabajo del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación en la ciudad, encabezada en la ciudad por el secretario Ariel Schale.
Tasas municipales: "No acompañamos aumentos que castigan los bolsillos de los vecinos"
Así lo expresó la concejala del Frente de Todos, Virginia Sívori quien preside la comisión de Hacienda. El ejecutivo dio un paso clave para el aumento del 24% y el próximo 14 de realizará la Asamblea de concejales y Mayores Contribuyentes.