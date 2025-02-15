Conmoción en el tenis: Sinner fue sancionado por doping
Finalmente, por un acuerdo de Jannik Sinner con la AMA, el número 1 del mundo tendrá una sanción de 3 meses y se perderá torneos importantes.
Finalmente, por un acuerdo de Jannik Sinner con la AMA, el número 1 del mundo tendrá una sanción de 3 meses y se perderá torneos importantes.
Se impuso ante Taylor Fritz por 6-3, 6-4 y 7-5 y alcanzó su segundo Grand Slam. Su consagración se dio en medio de la controversia por su doping sin sanción.
Se adueño del primer grande de la temporada ante Medvedev. Un grito de Italia que se escuchó en todo el mundo.