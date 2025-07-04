3 años sin gas: "Son condiciones deplorables, no se puede estudiar"

Los estudiantes de la Secundaria N°53 llevaron adelante un "frazadazo" reclamando y visibilizando la falta de calefacción. "Desde el Consejo Escolar dijeron que nos iban a dar paneles para las aulas nuevas, pero nunca llegaron", manifestaron sus alumnos.