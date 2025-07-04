Luego de un extenso operativo, todas las viviendas afectadas volvieron a tener gas en Mar del Plata
En un comunicado también informaron que ya fueron rehabilitados los consumos industriales y el despacho de GNC en condición firme.
En un comunicado también informaron que ya fueron rehabilitados los consumos industriales y el despacho de GNC en condición firme.
Los estudiantes de la Secundaria N°53 llevaron adelante un "frazadazo" reclamando y visibilizando la falta de calefacción. "Desde el Consejo Escolar dijeron que nos iban a dar paneles para las aulas nuevas, pero nunca llegaron", manifestaron sus alumnos.